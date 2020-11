13 Personen in einem VW Bulli

Polizei stoppt in Warburg 17-Jährigen ohne gültige Fahrerlaubnis

Warburg -

Bei einer Verkehrskontrolle in Warburg fiel Polizeibeamten am Samstag, 14. November, gegen 11.40 Uhr ein VW Bulli auf, der in der Goethestraße unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der blaue VW Caravelle von einem 17-Jährigen gesteuert wurde, der keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.