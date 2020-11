Die Kranzniederlegungen fanden in diesem Jahr aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der momentan geltenden Kontaktbeschränkungen im stillen Gedenken sowie ohne die sonst übliche Teilnahme der Bürger und der Vereine der Stadt statt.

Bürgermeister Tobias Scherf betonte: „Auch wenn ich mir einen anderen Rahmen für die Veranstaltung gewünscht hätte, so war es mir doch ein wichtiges Anliegen, unter den geltenden Infektionsschutzregeln in Ehrfurcht vor den Toten beider Weltkriege, vor den Opfern von Gewaltherrschaft sowie der gefallenen Soldaten die Kränze als Zeichen des Gedenkens niederzulegen.“ Weiter sagte er: „Wir bleiben ihnen verbunden in der dauerhaften Verpflichtung für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit.“

Wichtige Eckpfeiler hierbei seien das Gedenken, die Rückbesinnung und die Erinnerungskultur, welche die Bedeutung der jährlichen Begehung des Volkstrauertags herausstreiche. „Nicht zuletzt deshalb, da in vielen Teilen der Erde auch heute kriegerische Auseinandersetzungen, Flucht und Vertreibung noch viel zu viele Tote und Versehrte fordern und uns das Privileg ins Bewusstsein rufen, seit 75 Jahren in Frieden und Freiheit leben zu dürfen.“