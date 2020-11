Feierabendmärkte auch in 2021

Doch auch das Engagement von Sponsoren wie der Volksbank Höxter, Zweigniederlassung der Verbund-Volksbank OWL, der Bürgerstiftung Warburg sowie des WIB-Unternehmens Erlebnisstahl haben wesentlich zur Verstetigung beigetragen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

„Die Feierabendmärkte beginnen sich zu einem festen Bestandteil des Jahresablaufs in Warburg zu verwandeln“, wird Projektleiterin Johanna Leister in der Mitteilung zitiert. „Und das, obwohl am Anfang dieses Jahres noch nicht sicher war, ob überhaupt Veranstaltungen stattfinden können“, betont die 25-Jährige. Für die BI und die Hansestadt Warburg sei klar gewesen, dass die Feierabendmärkte auch unter Auflagen weiterhin stattfinden sollten – wenn auch zu späteren Zeitpunkten als geplant.

Johanna Leister: „Vor allem in Krisenzeiten wird deutlich, wie wichtig eine funktionierende regionale Wirtschaftsstruktur ist.“ Die Feierabendmärkte spielten dabei nicht nur durch die Vermarktung regionaler Lebensmittel und Handwerkserzeugnisse eine wichtige Rolle, sondern auch durch die Aufklärungsarbeit bezüglich nachhaltigem Konsum, die vor Ort geleistet werde. So seien im letzten Vierteljahr alle drei Feierabendmärkte veranstaltet worden, die ursprünglich über das ganze Jahr verteilt in Warburg stattfinden sollten. Im zwei- bis vierwöchigem Rhythmus seien die Warburger Marktplätze zum Ort für Wocheneinkauf, Austausch und Information nach Feierabend geworden.

Die diesjährigen Märkte konnten nach Auskunft der Projektleiterin zwar nicht an die Besucherzahlen der vergangenen Jahre anknüpfen, trotz Auflagen habe auf den Märkten jedoch immer eine schöne Atmosphäre geherrscht. Das hätten auch die Rückmeldungen der Besucher und Aussteller bestätigt. „Der Feierabendmarkt“, sagt Leister, „steht für Lebensqualität – nicht allein durch die qualitativ-hochwertigen Produkte, die verkauft werden, sondern auch durch das abwechslungsreiche Programm.“ Das sei auch der wesentliche Unterschied zu den üblichen Wochenmärkten, die durch den Feierabendmarkt ergänzt werden sollen.

In welchem Rhythmus die Feierabendmärkte 2021 stattfinden sollen, werde in den nächsten Monaten durch die BI und die Hansestadt in Kooperation mit den Ausstellenden ausgearbeitet. Klar sei: Die Feierabendmärkte der Initiative „Warburg isst“ werde es weiterhin geben. Das ist nicht zuletzt den Sponsoren zu verdanken, durch die sich das Projekt verstetigen könne.

Die Feierabendmärkte böten eine bewusste Alternative zum schnellen Einkauf im Supermarkt – begleitet durch wechselndes Kulturprogramm. Nachhaltiger Konsum werde attraktiv gestaltet durch Mitmachaktionen wie Schnippelpartys, Upcycling-, Bastel- und Glücksradaktionen. Durch ein Spülmobil vor Ort gehörten Plastikgeschirr und unnötige Mengen Plastikmüll der Vergangenheit an.

Um diese Atmosphäre auch weiterhin erhalten zu können, seien Geld- sowie Sachspenden, aber auch ehrenamtliches Engagement für die Organisation und Durchführung der Feierabendmärkte unerlässlich. Bei Interesse zum Engagement bei den Feierabendmärkten biete die BI Auskunft und freut sich über Zuwachs. Johanna Leister: „Schließlich soll der Feierabendmarkt auch weiterhin seinen charmanten Verweilcharakter beibehalten.“