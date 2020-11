Neuer Kreissynodalvorstand im Amt

Der KSV ist das Leitungsgremium des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn. Im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn leben in 14 Kirchengemeinden rund 78.000 Christen in den Kreisen Höxter und Paderborn sowie in Lügde.

Bei dem aufgrund der Coronabeschränkungen nicht öffentlichen Gottesdienst am vergangenen Samstag in der Warburger Kirche Maria im Weinberg wurden auch langjährige und verdienstvolle KSV-Mitglieder altersbedingt aus diesem Ehrenamt verabschiedet.

Die KSV-Einführung und die Verabschiedung lagen in den Händen von Synodalassessor Pfarrer Gunnar Wirth, in Vertretung von Superintendent Volker Neuhoff. Organist war Thomas Drunkemühle.

Die Kirche ist in einer Zeit des Übergangs, sagte Gunnar Wirth in seiner Ansprache. Neben Abbrüchen gebe es Aufbrüche: So gebe es trotz des Bedeutungsverlustes von Kirche Gestaltungsmöglichkeiten in der Gemeindearbeit, bei Gottesdienstformen oder neuen Formaten für öffentliche Auftritte. Gerade in der Coronazeit habe sich „noch einmal ein riesiges Kreativpotenzial gezeigt“.

Finanzdebatten und Priorisierungsüberlegungen hätten längst begonnen. Auch damit werde der KSV sich in den nächsten Jahren verstärkt beschäftigen. „Wir bleiben verantwortlich für unsere Nächsten und in dieser Welt – trotz vieler Ungewissheiten“, stellte Wirth fest. Er rief dazu auf, bei allem Tun auf Christus zu vertrauen.

Synodalassessor Gunnar Wirth dankte im Rahmen des Gottesdienstes Helga Weber-Kruck (78, Steinheim) und Dr. Wilfried Hauenschild (75, Bad Driburg) für ihren treuen und engagierten Dienst im KSV.

Wurden von Synodalassessor Pfarrer Gunnar Wirth (links) aus dem Kreissynodalvorstand verabschiedet: Helga Weber-Kruck und Dr. Wilfried Hauenschild. Foto: EKP/Heide Welslau

Helga Weber-Kruck sei kein Weg zu weit gewesen, um beispielsweise an Jubiläen, Einführungen und Verabschiedungen teilzunehmen. Als „Gesicht des Kirchenkreises“ habe sie damit eine große Verbundenheit zu den Gemeinden gezeigt, sagte Wirth.

Dr. Wilfried Hauenschild habe seine Gaben auch im Vorstand des Kirchenkreisverbandes der Evangelischen Kirchenkreise Gütersloh, Halle und Paderborn eingebracht sowie im Verwaltungsrat der Diakonie Paderborn-Höxter.

Die bisherigen stellvertretenden KSV-Mitglieder Angela Thater und Jürgen Scherhans sind ebenfalls aus ihren Ämtern ausgeschieden. Sie waren am Tag der offiziellen Verabschiedung verhindert.

Eingeführt als KSV-Mitglied mit achtjähriger Amtszeit wurde Synodalassessor Pfarrer Gunnar Wirth durch den stellvertretenden Synodalassessor Pfarrer Claus-Jürgen Reihs. Wirth selbst führte ein: Scriba Pfarrer Wolfgang Neumann (Nieheim), die 1. Synodalälteste Evelyne Schubert (Sennelager), den 2. Synodalältesten Jürgen Engelmann (Wewelsburg), die 3. Synodalälteste Irmgard Alboth (Paderborn, bisher noch nicht im KSV gewesen), den 4. Synodalältesten Wolfgang Dzieran (Bad Lippspringe) und den 5. Synodalältesten Rolf Hellweg (Steinheim, ebenfalls neu im KSV).

Eingeführt wurden ebenfalls die stellvertretenden Mitglieder im KSV: Pfarrer Claus-Jürgen Reihs (für den Synodalassessor), Heike Bandner-Wappler, Dr. Peter Engeling, Dr. Horst Leber, Dirk Appelt und Dagmar Kleinemeier. Verhindert war der stellvertretende Scriba Pfarrer Detlev Schuchardt.

Der Link, der zum Video des aufgezeichneten Gottesdienstes führt, findet sich im Internet .