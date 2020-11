„Die Titelverleihung ist kein Endpunkt“, betonte am Dienstag bei der Auszeichnung im kleinen Rahmen die Schulleiterin Susanne Krekeler, „sondern eine Verpflichtung.“

Gymnasiastin Lilian Floren, die sich in der AG um Pädagogin Nadine Gran­ziero für die Auszeichnung, engagiert hat, betonte: „Mit 664 Schülern sind wir zwar nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, aber wir wollen Multiplikatoren sein und für eine Gesellschaft ohne Rassismus einstehen.“ Die Schüler sollten Courage für Menschlichkeit und Demokratie entwickeln.

„Ihr seid kein kleiner, sondern ein großer Teil der Gesellschaft“, sagte Bürgermeister Tobias Scherf. „Ihr werdet irgendwann in die Welt hinausziehen und für eure Überzeugung eintreten.“ Die Schule sei ein gutes Beispiel für die ganze Stadt.

Die Projekte in den einzelnen Jahrgangsstufen stellten die sechs Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft vor. Die Projekte reichen vom Besuch der KZ Gedenkstätte Buchenwald in der Jahrgangsstufe neun bis hin zu Patenschaften bei der Aktion „Stolpersteine“ in Warburg. Als weiteres Beispiel wurde die Plakataktion „Wir sagen ‚Nein‘ zu Rassismus!“ genannt. Lehrerin Nadine Granziero entwickelte mit den Schülerinnen Antonia Häberle und Jeta Hasani aussagekräftige Motive.

Schulleiterin Susanne Krekeler lobte das Durchhaltevermögen der engagierten Schüler auf dem Weg zur Auszeichnung, denn dieser habe bedingt durch einen Lehrerwechsel und Corona zwei Jahre gedauert.

Mit der Übergabe der Urkunde durch Rüdiger Gleisberg vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Höxter, ende dieser Weg aber nicht. Jetzt müsse der Titel mit Leben erfüllt werden. „Wir hören voneinander“, sagte Rüdiger Gleisberg als Regionalkoordinator „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Regelmäßige Angebote wie Workshops oder Lesungen seien in Zukunft denkbar.

Das nächste Projekt steht bereits fest. Im Januar sind zwei Studientage für freiwillige Teilnehmer der Jahrgangsstufe zehn auf der Wewelsburg geplant.

Glückwünsche zur Auszeichnung gab es von den beiden Projektpaten. Max Warburg, dessen deutsch-jüdische Bankiers-Familie aus Warburg stammt, schickte ein Grußwort. Sebastian Schonlau, ehemaliger Schüler des Hüffertgymnasiums und heute Fußballprofi beim SC Paderborn, schickte eine Videobotschaft. Schulleiterin Krekeler erinnerte an die Worte von Sebastian Schonlau bei seinem letzten Besuch in Warburg: „Gebt nicht zu früh auf, wenn ihr einen Traum habt.“

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein bundesweites Schulnetzwerk , dem in Deutschland mehr als 3000 Schulen angehören.