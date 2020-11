Stille Zeremonie auch in Wormeln

Schützen legen am Volkstrauertag Kranz nieder

Warburg -

In einer stillen Zeremonie hat auch der Schützenverein Warburg-Wormeln – wie viele andere Schützenvereine und Soldatenkameradschaften in der Region – am Volkstrauertag den Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht.