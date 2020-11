Gemeinsam für die Diemel im Einsatz

​ Im Diemelwasserverband haben es sich die Anrainerkommunen des Gewässers von Westheim bis zum Viadukt bei Lamerden länder- und städteübergreifend zur Aufgabe gemacht, die EG-Wasserrahmenrichtlinie für die Diemel umzusetzen und den Fluss auf einer Länge von 31 Kilometern in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen.

Michael Stickeln war 2004 mit Amtsantritt als Warburger Bürgermeister zum Vorsteher des 1951 gegründeten Verbandes gewählt worden. Bis vor wenigen Tagen war der neue Landrat des Kreises Höxter im Amt.

Ihm sei in der Vergangenheit immer wichtig gewesen, die Notwendigkeit, Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit in Einklang zu bringen, hatte Stickeln stets betont.

So hatte es unter Verbandsvorsteher Michael Stickeln eine Vielzahl an Projekten gegeben, die zu seiner Verabschiedung noch einmal genannt wurden. Alle Maßnahmen seien nur dadurch möglich gewesen, dass der Diemelwasserverband auf die Unterstützung der Bezirksregierung Detmold sowie des Regierungspräsidiums Kassel bei Maßnahmen im hessischen Bereich setzen konnte, lobten alle Beteiligten.

So hätten die Projekte auch in enger Abstimmung mit dem Kreis Höxter realisiert werden können. Konkret war das neben einer Vielzahl von neuen Fischaufstiegsanlagen die naturnahe Entwicklung der Diemel in den großen Projekten „Diemelaue 1“ (Warburg bis Landesgrenze Hessen) sowie dem Folgeprojekt „Diemelaue 2“ (Warburg bis Westheim).

Durchgängigkeit für Fische

Der Verband und die drei ausscheidenden Verbandsmitglieder hätten es sich in den vergangenen Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht, die Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie für die Diemel umzusetzen, einen guten ökologischen Zustand für das Gewässer und eine Durchgängigkeit für Fische zu erreichen und gleichzeitig den Hochwasserschutz im Auge zu behalten.

Hermann Kröger vertrat seit 2004 das damalige Amt für Agrarordnung.

Sein Schwerpunkt war die Planung und Ausführung des Bodenordnungsverfahrens Diemelaue im Gebiet der Stadt Warburg, mit der es gelang, die ökologisch wertvollen Bereiche der Diemel mit der Ausweisung von Uferstreifen für die natürliche Entwicklung zu erwerben oder zu tauschen.

Kröger hat in seiner Tätigkeit für die Bezirksregierung Detmold den sehr langwierigen und schwierigen Flächenerwerb entlang der Diemel gemanagt. Das vom Land NRW aus Wasserwirtschaftsmitteln geförderte Bodenordnungsverfahren „Diemelaue“, mit dem Ziel Uferrandstreifen entlang der Diemel auszuweisen, konnte dadurch abgeschlossen werden.

Auch das anschließende Bodenordnungsverfahren „Diemelaue II“ war zuvorderst seine Leistung.

Günter Sander als Vertreter des Regierungspräsidiums Kassel, der an der Verabschiedung nicht teilnehmen konnte, war bereits 1997 Teilnehmer am „Runden Tisch Diemel“. Als „versiertem Fachmann und Ansprechpartner für den hessischen Diemelabschnitt gebührt ihm ebenfalls ein Dankeschön für seine Aktivitäten zur naturnäheren Bewirtschaftung der Diemel“, hieß es während der Verabschiedung.

Zum Ende seiner Mitwirkung im Verband hatte er noch das Renaturierungsprojekt der Diemel bei Wrexen zur Verbesserung der Lebensräume für die seltenen Äschen mit ins Leben gerufen.

Einen Nachfolger für den scheidenden Verbandsvorsteher Michael Stickeln gibt es übrigens noch nicht. Er soll im Frühjahr gewählt werden.

Projekte des Verbandes

1997: Erstellung eines Konzeptes zur naturnahen Entwicklung der Diemel durch das Büro AVENA.

1999: Bau der Fischaufstiegsanlage bei Lödige in Scherfede.

2000: Förderung zur Anlage von Uferrandstreifen.

2003: Einleitung des Bodenordnungsverfahrens für die Diemelaue 1 (Warburg – Nordhessen).

2003: Bau einer Fischaufstiegsanlage am Wehr Holtey in Westheim.

2004: Bau einer Fischaufstiegsanlage Wasserkraftwerk Warburg.

2009: Bau einer Fischaufstiegsanlage an der Diemelmühle.

2010: Bau einer Fischaufstiegsanlage am E-Werk Rimbeck.

2011: Bau einer Fischaufstiegsanlage an der Kliftmühle sowie an der Pfennigsmühle.

2014: Bau der Fischaufstiegsanlage an der Brauerei Kohlschein.

2015: Bau der Fischaufstiegsanlage am Bastianshof Besse sowie Beginn des Abstimmungsprozesses für ein weiteres Bodenordnungsverfahren „Diemelaue 2“.

2016: Genehmigungsplanung zur Renaturierung des Strahlursprungs bei Germete.

2017: Anbindung eines vorhandenen Altarms an die Diemel im Bereich der Gemarkung Grimelsheim unterhalb der Diemelmühle.

2018: Start der Renaturierungspläne des Strahlursprungs an der Diemel bei Germete.

2019: Anlage von Altgewässern und eines Auenwalds bei Wrexen.