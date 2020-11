Wie berichtet ist der Dienst dann in Containern zu finden, die auf dem Schützenplatz abgestellt wurden. Die Zufahrt erfolgt über das Paderborner Tor. Hintergrund des Umzuges ist die Corona-Pandemie: Möglichst wenig Patienten mit Grippe-Symptomen, die zum Notfalldienst gehen, sollen auch die Räume des Krankenhauses betreten.

Die Öffnungszeiten der KVWL-Notfalldienstpraxis in Warburg werden nicht verändert. Der Container ist mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und an Feiertagen ist von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu den ärztlichen Notfalldiensten sowie zu Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.kvwl.de/notfalldienst. Bürger, die sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation befinden, wählen sofort die Nummer der Rettungsleitstelle: 112.

„Die Corona-Pandemie fordert von uns niedergelassenen Ärzten sowohl im Praxisalltag, als auch im ärztlichen Bereitschaftsdienst viel Flexibilität, damit wir unsere Patienten in dieser herausfordernden Zeit weiterhin gut versorgen können“, wird Dr. Ulrich Polenz, Leiter der KVWL-Bezirksstelle Paderborn, in der Pressemitteilung zitiert.

„In Warburg haben wir uns deshalb, in enger Absprache mit dem Helios-Klinikum und der Stadt Warburg, für einen Umzug der KVWL-Notfalldienstpraxis entschieden, da wir auf diese Weise Patienten mit Infektsymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden getrennt von Patienten mit anderen Beschwerden behandeln können“, sagt Polenz.

Zudem müssten Bürger das Klinikgelände so nicht mehr betreten. Das sei wichtig, „um eine mögliche Ausbreitung des Corona-Virus, so gut es geht, zu unterbinden“, erklärt Polenz weiter. Der Umzug des Notfalldienstes der niedergelassenen Ärzte sei eine vorübergehende Maßnahme, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir sind zuversichtlich, dass beide Einrichtungen nach dieser Übergangslösung wieder unter einem Dach behandeln werden“, wird Tobias Hindermann, Geschäftsführer des Warburger Helios-Klinikums, in der Pressemitteilung zitiert.

„Mit der Ansiedlung der Notfalldienstpraxis auf dem Schützenplatz in ‚Rufweite‘ der Klinik ist weiterhin eine enge Zusammenarbeit in der Notfallversorgung gewährleistet“, erklärt Hindermann weiter. Die Verringerung des Laufverkehrs erhöhe den Schutz der Klinikpatienten und Mitarbeiter.

Tobias Scherf, Bürgermeister der Stadt Warburg, ist mit dem Vorgehen zufrieden. „Mit der zwischenzeitlichen Container-Unterbringung der Notfalldienstpraxis auf dem Schützenplatz haben wir gemeinsam die unter den derzeit gegebenen Bedingungen beste Lösung gefunden“, betont Scherf.

„Ich danke den Verantwortlichen bei der KVWL sowie beim Helios-Klinikum für die unkomplizierten, zielgerichteten Gespräche, welche diese zügige Umsetzung zum Wohle sämtlicher Patienten ermöglicht haben“, wird Scherf abschließend zitiert.