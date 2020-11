.„Gerade für die Kinder ist es keine leichte Zeit, und wir möchten ihnen mit unserer Aktion ein bisschen Freude bereiten“, sagt Karin Jakobs, die seit vielen Jahren die Stiefelaktion mit organisiert.

Abgegeben werden kann das sauber geputzte Schuhwerk am Samstag, 28. November, von 10 bis 13 Uhr auf dem Warburger Neustadtmarktplatz. Dazu wird in diesem Jahr ein Pavillon aufgestellt.

Zudem wird es Abstandslinien sowie einen Händedesinfektionsspender geben. „Wir appellieren natürlich auch an die Vernunft der Menschen, dass sie selber auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten und natürlich eine Maske tragen“, betont Karin Jakobs.

In den vergangenen Jahren haben die Kinder mit den Stiefeln in der Hand stets eine lange Schlange gebildet, um sie in dem Häuschen der Warburger Hanse abgeben zu können. Rund 400 Stiefel werden jedes Mal abgegeben. „In diesem Jahr werden es coronabedingt vermutlich etwas weniger sein“, schätzt Reinhard Becker.

Und so funktioniert die Stiefelaktion: Bei der Abgabe erhält jedes Kind einen nummerierten Bon, damit es sein eigenes Schuhwerk auch wiederfindet. Das Gegenstück wird am Stiefel befestigt. Bereits ab Donnerstag, 3. Dezember, können sich die Kinder auf die Suche nach ihrem Stiefel in den Schaufenstern der Geschäfte in der Warburger Innenstadt machen.

Gefüllt mit allerlei Überraschungen können die Stiefel dann ab Samstag, 5. Dezember, in den Schaufenstern der teilnehmenden Hanse-Geschäfte – von Augenoptik Büttinghaus bis Wohnsinn Pollmann, von Schmidt Haustechnik bis Hörsysteme Häusler – abgeholt werden.