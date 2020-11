Am Dienstag, 24. November, kommt es bei der Zugverbindung NWB-74948, reguläre Abfahrtszeit 5.53 Uhr ab Paderborn, zu einer früheren Zeit. Der Zug fährt in Paderborn um 5.51 Uhr und somit zwei Minuten früher ab. Ankunft in Altenbeken ist um 6.04 Uhr.

Die Zugverbindung NWB-74952 mit der regulären Abfahrtszeit um 6.07 Uhr ab Paderborn entfällt bis Altenbeken. Von Altenbeken bis Kreiensen fährt die reguläre Zugverbindung (Abfahrt in Altenbeken um 6.21 Uhr) mit Halt zum Ein- und Ausstieg an allen Unterwegsbahnhöfen.

Am Freitag, 4. Dezember, kann es bei den Zugverbindungen NWB-74996 und NWB-74998, reguläre Abfahrtszeiten um 22.06 Uhr und 23.15 Uhr ab Paderborn Hbf, zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten von fünf bis 25 Minuten zwischen Paderborn Hbf und Holzminden kommen.

Am Dienstag, 24. November, kommt es bei der Zugverbindung NWB-74941, reguläre Abfahrtszeit um 5.01 Uhr ab Holzminden, zu einem Teilausfall von Altenbeken nach Paderborn. Der Ersatzbus fährt in Altenbeken um 5.58 Uhr und somit sechs Minuten später als der reguläre Zug. Ankunft in Paderborn Hbf ist um 6.28 Uhr und somit 23 Minuten später als üblich.

Am Montag, 30. November, und Freitag, 4. Dezember, kann es bei der Zugverbindung NWB-74981 sowie ebenso am Freitag, 4. Dezember, bei den Zugverbindungen NWB-74975, NWB-74977 und NWB-74979, reguläre Abfahrt um 22.06 und 19.23 Uhr, 21.27 und 22.41 Uhr ab Paderborn Hbf sowie um 21.01 Uhr ab Holzminden, zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten von neun bis 19 Minuten zwischen Altenbeken und Paderborn kommen. Haltestellen der Ersatzbusse: Paderborn Hbf Haltestelle „Hauptbahnhof, Bussteig 3“, Altenbeken Haltestelle „Bahnhof“. Der Ersatzfahrplan ist unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien wie www.bahn.de abrufbar.

Die Maskenpflicht gilt in den Zügen und auch beim Betreten des Bahnhofsgeländes, an den Ersatz­haltestellen sowie in den Ersatzbussen. Auf ihrer Homepage informiert die Nordwestbahn immer aktuell, was es wegen Corona bei Fahrten in den Zügen zu beachten gibt (www.nordwestbahn.de/corona).