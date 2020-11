27 Neuinfektionen im Kreis

Kreis Höxter -

In der Qualifikationsphase 1 (Jahrgang 11) am König-Wilhelm-Gymnasium in Höxter gibt es ebenfalls eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Nachdem der Jahrgang am Donnerstag vorsorglich nach Hause geschickt worden war, hat die Schule in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt die engen Kontaktpersonen ermittelt. Alle Betroffenen aus dem Schulumfeld, die in Quarantäne müssen, sind inzwischen durch die Schule informiert.