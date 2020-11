Diakonie zieht sich aus ZUE zurück

Die Antidiskriminierungsstelle ist von Warburg aus für den gesamten Kreis zuständig und soll im Auftrag des Landes NRW vor allem Menschen unterstützen, die sich im Bereich Wohnungen diskriminiert fühlen. „Also solche, die zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe eine Wohnung nicht bekommen haben“, macht Diakonie-Sprecher Oliver Claes deutlich.

Verfahrensberatung und Beschwerdemanagement beendet

Eine einschneidende Veränderung in der Arbeit für Geflüchtete ist die Beendigung der Verfahrensberatung und des Beschwerdemanagements in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes NRW in Bad Driburg und Borgentreich sowie der Ausreise- und Perspektivberatung in den Kreisen Paderborn und Höxter zum Jahresende. Grund sind veränderte Förderrichtlinien des Landes NRW: Die dann nötigen Eigenmittel (60.000 Euro) kann die Diakonie nicht aufbringen.

Fortgesetzt werde aber die regionale Flüchtlingsberatung in einzelnen Kommunen, informierte Vormberg. Einen Hoffnungsschimmer gibt es für die Psychosoziale Erstberatung in der ZUE Borgentreich, die von der Diakonie als Modellprojekt initiiert worden war. „Viele Gespräche mit der Politik und dem Ministerium haben zu einem positiven Ergebnis geführt. Die Diakonie wird sich doch bewerben, um das Projekt fortzusetzen“, so Vormberg.

Psychosoziale Krebsberatung

Als „zwischen Hoffen und Bangen“ beschrieb sie die Aussichten für die Psychosoziale Krebsberatung. Zwar seien die gesetzlichen Krankenkassen nach jahrelangem Kampf nun verpflichtet, 40 Prozent der Kosten zu finanzieren, aber 60 Prozent seien noch nicht ausreichend gesichert.

Die Diakonie habe in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, sich als Marke zu stärken und Prioritäten neu zu setzen, sagte Jutta Vormberg in ihrem letzten Bericht für die Mitgliederversammlung. Mitten in diesen Veränderungsprozess platzte die Corona-Krise. „Wir sind trotz Corona weiter für die Menschen da und können durch ein Hygienekonzept den Kontakt zu den Ratsuchenden halten“, betonte Vormberg. Es habe zudem einen Digitalisierungsschub gegeben, und über Beratungsangebote per Telefon und Email würden auch neue Menschen erreicht.