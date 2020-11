In Welda leuchten im Advent die Fenster

Trotz der Corona-Zeit möchte die Kolpingsfamilie gerade für die Kinder die vorweihnachtlichen Traditionen aufrecht erhalten. Da ein Umzug nicht stattfinden kann, wird der Nikolaus am 6. Dezember durch den Ort wandern und den Kindern ihre (von den Eltern vorbestellten) Nikolaustüten an die Haustür bringen.

Auch der Weihnachtsgottesdienst wird in diesem Jahr coronabedingt anders gestaltet. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln wird er draußen neben der St.-Kilian-Kirche stattfinden. Da kein Krippenspiel aufgeführt werden darf, hat sich die Kolpingsfamilie etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir stellen derzeit Szenen aus dem Krippenspiel mit einem oder zwei Kindern nach und fotografieren diese“, erklärt Carolin Isermann. Dabei handele es sich meist um Geschwisterkinder aus einem Haushalt. Auch die drei Hirten, die gemeinsam mit Schafen fotografiert wurden, seien Geschwister.

Gezeigt werden die Fotos dann am 24. Dezember beim Familiengottesdienst um 16.30 Uhr, wenn das Krippenspiel vorgelesen wird. „Zu den einzelnen Szenen werden dann immer die passenden Fotos auf einem Beamer gezeigt, so dass das Krippenspiel eine Bildergeschichte wird“, verrät Carolin Isermann. Eine weitere Andacht findet um 17.30 Uhr statt. Da beide Andachten, die etwas 20 Minuten dauern, im Freien stattfinden, dürfen jeweils zwei Weihnachtslieder gesungen werden. „Um die Abstandsregeln zu gewährleisten, werden wir Markierungen mit Leuchtspray auf den Boden aufbringen“, erklärt Carolin Isermann, die sich freut, dass durch diese Aktionen ein bisschen Weihnachten in Welda stattfindet.