Das bedauert auch Michaela Comtesse. Und so hat sie kurzerhand die Empore in ihrem Friseursalon „Heart of Hair“ freigeräumt und eine Ausstellungsfläche geschaffen, die sie Künstlern aus der Region kostenlos zur Verfügung stellt. „Wir als Friseure haben ja das Glück, dass wir noch weiter arbeiten dürfen, deshalb möchte ich mit dieser Aktion die Künstler unterstützen. Denn auch, wenn keine Weihnachtsmärkte und Basare stattfinden können, hatten sie die Arbeit ja trotzdem“, erklärt Michaela Comtesse ihre Intention.

Derzeit stellen drei Künstler ihre Arbeiten in ihrem Salon aus, die eigentlich beim Adventsmarkt im Autohaus Jacobi dabei gewesen wären. So zum Beispiel „Chrissis Traumfabrik“ aus Warburg, die liebevoll gestaltete und von Hand gewickelte Farbverlaufsgarne in verschiedenen Variationen zum Häkeln und Stricken präsentiert.

Mit dabei ist auch Sonja Fehsel aus Hofgeismar. Sie stellt detailreiche und liebevoll gestaltete Tischgestecke und Krippen aus, die auch beleuchtet werden können. Einen großen Teil der Ausstellungsfläche nehmen die Holzarbeiten der Hobbykünstler Renate und Peter Mogge aus Ahnatal ein.

Serviettenhalter mit Weihnachtsmotiven, Fensterbilder, Christbaumanhänger, Kerzenständer in Sternform, Rentiere, Engel und Vogelhäuschen: Mit der Modellbausäge arbeitet der Rentner kleinste Genauigkeiten aus. „Herr Mogge steht bis Weihnachten jeden Tag in seiner Werkstatt und sägt und schleift“, weiß Michaela Comtesse. Und das möchte sie honorieren, indem sie seine Arbeiten und die der anderen Handwerker und Hobbykünstler im Auftrag verkauft.

Sie hofft, dass so wenigstens ein kleiner Teil des Umsatzes, den sie sonst in der Adventszeit gehabt hätten, in die Kassen fließt. Außerdem hofft sie, dass weitere Geschäftsleute ihrem Beispiel folgen und heimischen Künstlern ihre Schaufenster als Ausstellungsfläche kostenlos zur Verfügung stellen. Bis Weihnachten werden im Wechsel noch drei bis vier weitere Kunsthandwerker ihre Arbeiten in ihrem Friseursalon ausstellen.

„So gibt es immer wieder was Neues zu entdecken, und wir haben eine schöne Mischung aus unterschiedlichen Kunstrichtungen“, sagt Michaela Comtesse und betont, dass ein Besuch in ihrem Salon nicht zwingend mit einem neuen Haarschnitt verbunden sein muss. „Es lohnt sich, einfach mal reinzukommen und sich umzuschauen“, lädt sie zum Stöbern ein.

Geöffnet sind der Friseursalon am Paderborner Tor 93 und die Kunstausstellung montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr.