Warburg -

Die Mädchen und Jungen der städtischen Kitas in den Warburger Stadtteilen Welda, Daseburg und Ossendorf unterstützen die Aktion „Meins wird Deins“. Da in diesem Jahr die St.- Martins-Umzüge in den Einrichtungen ausgefallen waren, haben die Leiter der Kitas den Kindern das Anliegen des Martinsfestes in einer besondere Aktion nähergebracht.