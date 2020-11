Der Clou: Die schwarzen Masken haben auf der rechten Wange das Logo des Luftkurortes. Sie bestehen aus dreilagigem Baumwollstoff und haben eine Tasche im Inneren, in die auch ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden kann. Die Ohrschlaufen sind verstellbar, so dass sie auch für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Ein Nasendraht soll verhindern, dass Brillen beschlagen. Gewaschen werden können die Masken bei 60 Grad.

Um die Weitergabe an interessierte Germeter in Coronazeiten organisieren zu können, ist eine Bestellung per E-Mail notwendig. Dazu ist eine eigene Adresse eingerichtet worden: maske@germete.de. Das Hand-in-Hand-Team um Stefan Waldeier organisieren dann die Übergabe und Abrechnung. Zunächst ist eine Stückzahl von 200 Masken bestellt worden. Bei Bedarf kann sie aber nachgeordert werden.