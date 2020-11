Das teilt Carsten Pilz, Pressesprecher des BLB, auf Nachfrage mit. Dem BLB gehört die Immobilie. Pilz teilt mit, dass das Gericht eingerüstet worden war, um den Zustand des Mauerwerks und der Verfugungen zu begutachten. „In Abstimmung mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden hat der BLB NRW anschließend ein Sanierungskonzept erarbeitet und mehrere Probesanierungsflächen erstellt“, erklärt der Sprecher.

Nach der Sanierung sollen die markanten roten Ziegelsteine des Gebäudes wieder strahlen. Foto: Daniel Lüns

Dabei seien die Materialwahl, Farbgebung und Verarbeitungstechnik für die anstehenden Arbeiten mit dem Bestand abgeglichen worden. Nach dieser Abstimmung habe ein Fachbetrieb mit der Sanierung des Sandsteinsockels sowie verschiedener Sandsteinzierelemente begonnen.

Steine ersetzen, Fugen erneuern

„Punktuell müssen einzelne Steine an der Backsteinfassade ersetzt sowie Teile der durch Witterungseinflüsse geschädigten Fugen entfernt und erneuert werden. Zusätzlich werden die Fenster außen und innen neu gestrichen“, sagt Pilz. Die Arbeiten kämen gut voran. Corona-bedingte Verzögerungen habe es bisher nicht gegeben.

Dafür gab es aber einen Auszug der besonderen Art: Die Turmfalken, die zu Beginn der Baumaßnahmen in einer Mauernische an der Südfassade des Amtsgerichtes entdeckt worden waren, hätten ihren Nistplatz nach der Brut und Aufzucht der Jungtiere wieder verlassen. „Ein verbliebener Jungvogel wurde in die Obhut der Vogelstation Marsberg-Essen­tho übergeben“, sagt Pilz.