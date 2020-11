Damit hat sich die Situation sogar verbessert, denn zwischenzeitlich war die Kämmerei von einer Verschlechterung des Ergebnisses von rund 6,3 Millionen Euro ausgegangen. Grund für das Minus sind vor allem der zurückgehende städtische Anteil an der Gewerbesteuer (-3,5 Millionen Euro) und an der Einkommenssteuer (-1,0 Millionen Euro). Ebenfalls ins Geld gegangen sind in den vergangenen Monaten die angekündigte Erhöhung der Kreisumlage (-103.000 Euro) sowie der Ausfall von Kita-Beiträgen (-150.000 Euro). Für 150.000 Euro hat die Stadt zudem außerplanmäßig Hygienemittel, Großflächenreiniger und Schutzausrüstung kaufen müssen.

Keine Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung

Bund und Länder haben angekündigt, Ausfälle aus der Gewerbesteuer ausgleichen zu wollen. Ob und wie das geschehen soll, kann die Stadtverwaltung auch noch nicht sagen. Und sie ist auch skeptisch, dass Warburg von solchen Zahlungen überhaupt profitieren wird. Der Schlüssel zur Ermittlung und Verteilung der Ausgleichsleistungen beruht unter anderem auf dem Vergleich des Gewerbesteueraufkommens im Zeitraum 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020. Doch in dieser Phase sind die Gewerbesteuern in Warburg noch in überschaubarem Rahmen zurückgegangen.

Nach verwaltungsinternen Berechnungen wird Warburg keine Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung erhalten und muss „das Sparbuch“ schröpfen. Daher werde Anfang 2021 nur noch ein Kassenbestand von etwa 6 Millionen Euro zur weiteren Finanzierung des neuen Haushalts zur Verfügung stehen. „Ob und inwieweit dies ausreichen wird, um nicht bereits in 2021 auf fremde Finanzmittel zurückgreifen zu müssen, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden“, schreibt die Kämmerei. Große Sprünge dürften im Haushalt 2021 also nicht möglich sein.