Auf einer Länge von etwa 250 Metern wird der vor allem beim den Schülern beliebte Fußweg instand gesetzt und mit einer neuen Asphaltschicht versehen. Zudem wird die Gelegenheit genutzt, Glasfaserkabel zu verlegen.

Der Weg war zuletzt in keinem guten Zustand mehr. Der Asphalt wies Schadstellen auf, an einigen Stellen war er abgesackt. Jetzt hat die Stadt 40.000 Euro in die Hand genommen, um den Fußweg wieder auf Vordermann zu bringen. Am kommenden Montag soll er wieder nutzbar sein.