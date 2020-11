„Wir wollen im Jahr 2021 überall dort mobile Kulturbühnen ermöglichen, wo Menschen mehr Farbe in ihrem Leben benötigen und Kultur unter Freunden und Nachbarn genießen wollen“, kündigt Olaf Menne, KiS-Schatzmeister, an. Das Kulturtaxi solle Mini-Kulturveranstaltungen dahin liefern, wo diese gewünscht sind.

Um das Projekt von Januar bis Ende September umsetzen zu können, hat der Verein einen Förderantrag beim Kreis Höxter gestellt. Über die gewünschte Förderung in Höhe von 4.105 Euro wird am Dienstag, 1. Dezember, in der Sitzung des Kultur-Ausschusses des Kreises Höxter entschieden. Einen Bewilligungsbescheid über 30.000 Euro für dieses Projekt gibt es bereits seitens des bundesweiten „Fonds Soziokultur“. Der Verein rechnet mit Gesamtkosten von 38.210 Euro und kalkuliert einen Eigenanteil von 4105 Euro ein.

KiS möchte im kommenden Jahr gerne wieder kulturell aktiv werden und zwar nicht „nur“ im digitalen Raum. Das Kulturtaxi soll besondere Momente und Begegnungen ermöglichen.

„Auf die Idee hat mich die Paderborner Band ‚Goodbeats‘ gebracht. Die fährt seit diesem Sommer mit ihrem Bulli herum und hat so schon rund 100 Auftritte gespielt. Innerhalb von fünf Minuten ist die Band spielbereit“, erzählt Olaf Menne. Wer das Kulturtaxi bestellt, muss lediglich „einen Parkplatz freihalten, Strom bereitstellen und mit den Gästen die aktuelle Corona-Schutzverordnung einhalten“, heißt in dem Antrag auf Förderung für kulturelle Projekte im Kreis Höxter. Olaf Menne: „Das Taxi kommt mit Künstlern und Technik und sorgt für Mini-Auftritte.“

Zum Plan von KiS gehört im ersten Schritt der Aufbau der Internetplattform „www.kulturtxi.net“. Auf dieser Seite können sich Künstler für mobile Auftritte anbieten. Verweise auf technische Dienstleister sollen das Angebot abrunden. „Die Plattform“, so Olaf Menne, „ist offen für alle Kultursparten, für Hobby- und Profi-Akteure. Wir möchten ein nachhaltiges Basistool für selbstorganisierte Kultur im ländlichen Raum anbieten.“

Zudem plant der Scherfeder Verein, Kulturtaxi-Touren im Kreis Höxter anzubieten. Olaf Menne und seine Mitstreiter wollen das Programm für diese Touren selbst erstellen. „Die Shows sollen an einem Veranstaltungstag an bis zu fünf verschiedenen Orten stattfinden“, erläutert Menne. Mini-Shows an der frischen Luft seien eine Möglichkeit für den Verein, wieder aktiv zu werden. Olaf Menne: „Die Gefahr einer Corona-Infektion ist dabei minimal.“ Ziel des Konzeptes sei es, einen Beitrag zum kulturellen Neustart nach dem Corona-Shutdown zu leisten. „Wir wollen mit dem Kulturtaxi Menschen mit sicherer, neu erfahrbarer Kultur versorgen und Künstlern neue Auftrittsmöglichkeiten bieten“, so der Kassierer von KiS. Menne ist überzeugt, dass Musik verbindet und kräftigt: „Gemeinsame Aktionen in der Nachbarschaft helfen gegen Angst, Einsamkeit und Langeweile. Kultur erleuchtet die Gemüter und beseelt die Menschen.“