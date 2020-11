„Aber das ist nicht so schlimm“, sagt Gisela Kleinert (78) und freut sich stattdessen mit ihrem Mann (83) auf eine kleine Feier im engsten Familienkreis. „Hauptsache, wir haben uns.“

Bei der Arbeit kennen gelernt

Kennen gelernt haben sich die beiden 1958 in der Glasfabrik Marsberg. „Ich habe dort als Kelchglasmacher gearbeitet. Gisela war im Versand tätig“, erinnert sich Hans Kleinert. Bereits auf dem Weg zur Arbeit hätten sie ein Auge aufeinander geworfen. „Wir haben uns schon morgens im Zug und im Bus gesehen“, erzählt Gisela Kleinert. Sie wohnte mit ihren Eltern damals in Warburg und saß morgens bereits im Zug Richtung Arbeit. Hans Kleinert stieg am Bahnhof in Rimbeck hinzu. Bei Tanzveranstaltungen am Rimbecker Bahnhof und bei Festen des Bürgervereins Warburg fand das Paar zueinander.

Vor 60 Jahren, am 25. November 1960, heirateten Hans und Gisela Kleinert in der Altstädter St.-Marien-Kirche in Warburg. Im Jahr 1961 wurden sie zum ersten Mal Eltern. „Mit unserer Tochter Jutta haben wir zunächst bei meinen Eltern in Warburg gewohnt“, erinnert sich die 78-Jährige. Als das zweite Kind, Sohn Thomas, im Jahr 1964 auf die Welt kam, zog die Familie nach Rimbeck. „Mein Bruder“, sagt Hans Kleinert, „hatte gebaut. In seinem Haus bezogen wir eine Wohnung.“ Heute lebt das Jubelpaar gemeinsam mit seinem Sohn und dessen Familie unter einem Dach in Rimbeck. Insgesamt drei Enkelkinder gratulieren den Großeltern zur Diamantenen Hochzeit.

Hans und Gisela Kleinert verbindet eine ähnliche Geschichte: „Wir sind Flüchtlinge, stammen beide aus Schlesien“, berichtet der 83-Jährige. Als Kind sei er nach der Flucht mit seiner Familie zunächst im Lager Dössel gestrandet. Später sei seine Familie in Großeneder untergekommen. „1952 eröffnete das Milchwerk Rimbeck. Dosenmilch wurde dort produziert. Mein Vater bekam eine Arbeitsstelle und fuhr jeden Tag mit dem Fahrrad von Großeneder nach Rimbeck.“ Und weil das keine Dauerlösung war, bezog die Familie bald eine Wohnung in Rimbeck.

Telefonate ersetzen Treffen

Dort fand auch Hans mit seiner Frau Gisela und den beiden Kindern seine Heimat. Bis 1969 arbeitete Hans Kleinert in der Glasfabrik Marsberg. Anschließend fand er bei der Firma Hella in Paderborn eine Anstellung als Maschinenführer. Seine Frau Gisela war nach der Geburt der Kinder zunächst zuhause geblieben. „1985 bin ich wieder angefangen zu arbeiten. 17 Jahre war ich bei Brauns-Heitmann in Warburg beschäftigt“, erzählt Gisela.

In jüngeren Jahren spielte Hans Kleinert als linker Verteidiger im Fußballverein Scherfede-Rimbeck, fuhr Rennrad und Motorrad oder flog – teils gemeinsam mit seinem Sohn – Drachen oder Gleitschirm. Der eigene Gemüsegarten samt Hütte war bis vor Kurzem das Reich von Gisela Kleinert. Jetzt ist der Garten verkauft und das Ehepaar lässt es ruhiger angehen.

Gisela Kleinert: „Wir gehen gerne spazieren. Und weil wir coronabedingt vorsichtig sind, fallen die Treffen mit Bekannten – wie ehemaligen Kegelfreunden – leider zurzeit aus. Dafür telefonieren wir halt häufiger miteinander.“ Am heutigen Jubeltag wird das Telefon der Kleinerts wohl auch häufiger klingeln.