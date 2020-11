Direkt vor der Dienststelle von Hauptfigur Jupp Schulte fallen Schüsse. Günther Sauer, ein kleiner ­Gauner, mit dem Schulte schon oft zu tun hatte. Eigentlich ist das ein Fall für die Polizei Detmold, doch da kommt bei Schulten Jupp der dickköpfiger Warburger durch: Er will auf eigene Faust ermitteln.

­Dummerweise zwingt eine neue Dienstanweisung ihn und sein Team dazu, mit der Polizeibehörde zusammenzuarbeiten – und ausgerechnet mit seiner Ex-Freundin und Oberkommissarin Maren Köster.

Wettbetrug im Profifußball

Nach und nach enthüllen sie einen groß angelegten Wettbetrug im Profifußball, bei dem es um sehr viel Geld geht. Und plötzlich tauchen finstere Ganoven am Zuhause von ­Schulte und seiner Familie auf.

Das Autoren-Duo mit Wurzeln in der Börde schreiben seit dem Jahr 2000 erfolgreich gemeinsam Krimis. Neben „Mies gezockt“ gibt es 18 weitere Bücher in dieser Reihe, die alle in ihrer lippischen Wahlheimat spielen und in denen der aus der Altstadt stammende Jupp Schulte Hauptfigur ist.