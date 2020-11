In Warburg steigen die Zahlen stark an

Kreis Höxter/Steinheim -

In Steinheim hat es erneut einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gegeben. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch mitgeteilt. Die betroffene Person ist 91 Jahre alt geworden und hat zu Hause gelebt.