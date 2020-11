„Braut & Fest“ in Warburg-Germete bangt um Existenz

Warburg -

„Braut & Fest“, so haben Stephanie Hoppe und Linda Köring ihr Geschäft für Brautmode und Festkleider getauft, als sie es im Mai 2009 im Herzen von Germete eröffnet haben. Mit den Bräuten und Festen ist das in Zeiten der Corona-Krise allerdings so eine Sache. Die Schützenfestsaison wurde abgeblasen.