Digitale Initiative geht an den Start

.Das teilt Hubertus Kuhaupt, Ortsvorsteher von Welda, in einer Pressemitteilung mit. „Mit der seit vielen Jahren betriebenen Homepage www.welda.de, unseren Präsenzen bei Facebook und Instagram und einer sehr informativen Homepage des Heimatschutzvereins, waren wir in Welda digital bereits gut aufgestellt.“, erklärt Kuhaupt in der Mitteilung.

„Durch die Teilnahme an den kreisweiten Projekten ‚SmartCountrySide‘ und ‚Dorf.Zukunft.Digital‘ hat sich ein Team von technikbegeisterten Weldaern zusammengetan und hat sich Gedanken dazu gemacht, wie man die Digitalisierung nutzen und trotz der Kontaktbeschränkungen in Verbindung bleiben kann“, ergänzt der Ortsvorsteher.

Das Team aus erfahrenen und zukünftigen Digitalexperten habe die vergangenen Wochen genutzt, um zukünftige digitale Möglichkeiten für Welda genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Auswertung der Nutzerdaten der örtlichen Homepages habe ergeben, dass die Mehrheit der Informationsabrufe mittels PC und Laptop erfolgte.

Internetforen analysiert

Eine Analyse größerer Internetforen habe zudem aufgezeigt, dass zwar 30 Prozent aller Bürger für die Abrufe ihr Smartphone benutzten, aber mehr als 90 Prozent mit Hilfe von PC und Laptop die eigenen Beiträge einstellen. „Da wir erkannt haben, dass wir mit einer App oder einem Messenger-Dienst nur einen Teil unserer Bevölkerung erreichen können, haben wir an einer umfänglicheren Lösung für Welda gearbeitet“, wird der Digitalbeauftragte Holger Sprenger in der Pressemitteilung zitiert.

Entstanden sei so das „Dorf-Forum Welda“. Es ist im Internet zu finden unter der Adresse https://dorf-forum.welda.de . Das Forum lasse sich, je nach Bedarf, sowohl für automatische Dorf-Nachrichten, als auch als umfangreiche Kommunikationsplattform mit Plauderecke, Treffs und Trödelmarkt nutzen. Auch für die Vereinskommunikation gebe es eigene Bereiche.

Um für die digitale Zukunft gewappnet zu sein, sei die Dorfgemeinschaft auf einen komfortableren Server umgestiegen. Dieser ermögliche auch den Betrieb einer Übungsplattform, an der vor Ort zukünftige Dorf-Redakteure ausgebildet werden und administrative Tätigkeiten erlernt werden könnten. „Damit wollen wir unser örtliches Fachwissen bündeln, den Serverbetrieb sicherstellen und die digitalen Aufgaben in Welda auf mehrere Schultern verteilen“, erläutert Sprenger.

Neuigkeiten im „Dorfblatt“

Zudem sei auch an die Menschen gedacht worden, die weder Smartphone noch Computer besitzen. Mit Hilfe eines „Dorfblatts“ sollen regelmäßig Neuigkeiten auch an die Menschen verteilt werden, die im Ort keinen Internetzugang haben.

„Um auch in kontaktarmen Zeiten weiter miteinander verbunden zu bleiben, soll gemeinsam mit der örtlichen Homepage, dem neuen Dorf-Forum, sowie einem Dorfblatt ein umfassendes Informationsangebot für alle Dorfbewohner realisiert werden“, resümiert Kuhaupt. Er hoffe auf eine rege Nutzung durch die Weldaer.

Darüber hinaus sollen die örtlichen Vereine, Gruppen und Verbände präsentiert werden. Unter dem Motto „Das Beste in Welda“ sollen sie in den nächsten Monaten am Ortseingang in wechselnder Folge zu sehen sein, heißt es in der Pressemitteilung.