Germeter Familien gestalten Kalender

Der Kalender soll den Verzicht auf die „Aktion Adventsfenster“ ein wenig auffangen. Normalerweise treffen sich viele Germeter in der Vorweihnachtszeit jeden Abend bei einer anderen Familie, um unter einem geschmückten Adventsfenster gemeinsam zu singen, ein Gedicht oder eine Geschichte zu hören – und am Ende einen Glühwein oder Kinderpunsch zu trinken.

Die Vorbereitung der Abende liegt dann in den Händen der Familien.

„In diesem Jahr ist leider vieles anders“, bedauert Katja Schweins (Kindergarten St. Michael) – und so hat die Gruppe „Hand in Hand“ alle Familien, die in der Vergangenheit häufiger ein Adventsfenster ausgerichtet haben, gebeten, eine Seite für einen Adventskalender zu gestalten. Katja Schweins und ihr Mann Volker haben die Texte, Gebete, Liedzeilen und Fotos gesammelt und zu einem hochwertigen Kalender zusammengestellt und drucken lassen.

Auflage von 150 Exemplaren

Dieser wird nun in einer Auflage von 150 Exemplaren an die Adventsfenster-Familien verteilt. Kalender liegen auch am Wochenende zur Messe in der Kirche sowie im Kindergarten und der Bücherei aus. Interessierte können sich auch per E-Mail an die Adresse katja.schweins@germete.de wenden. Finanziert worden sind die Kalender aus Mitteln der Aktionsgruppe, mithilfe des Erzbistums Paderborn sowie durch eine Spende der Sparkasse.

Und „Hand in Hand“ hat noch weitere Aktionen in der Planung. So sind zuletzt 200 Germete-Mundmasken angefertigt worden, die bereits zur Hälfte an interessierte Germeter zum Selbstkostenpreis abgegeben worden sind. Zudem organisiert die Aktionsgemeinschaft am Sonntag, 6. Dezember, eine Nikolaus-Aktion im Ort.

Auch plant das Team eine Weihnachtsandacht unter freiem Himmel auf dem Hof der Serviam-Schwestern zu Heiligabend – wenn dies die Pandemie-Lage zulässt.