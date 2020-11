Gemeinsames „Nein“ zu Gewalt

Stadtverwaltungen, Geschäftshäuser, die Hochschulgebäude in Höxter und Holzminden, die Schlösser Fürstenberg und Holzhausen, Wahrzeichen wie die Dechanei in Höxter, die Weserbrücke in Beverungen, aber auch die Fenster vieler privater Wohnungen erstrahlten in Orange – der Kampagnenfarbe der UN zur Ächtung von Gewalt an Frauen und Kindern. Zum zweiten Mal beteiligte sich der Zonta-Club Höxter an der spektakulären Offensive. Kooperationspartner war der Arbeitskreis „Gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Höxter“.

Beleuchtungskampagne als Zeichen gegen Gewalt 1/15 Orange the World in Nieheim: Der Holsterturm erstrahlte in der Kampagnenfarbe. Foto: Harald Iding

Das Rathaus in Nieheim. Foto: Harald Iding

Die Weserbrücke in Beverungen. Foto: Alexandra Rüther

Orange the World in Beverungen. Foto: Alexandra Rüther

Das Cordt-Holstein-Haus in Beverungen. Foto: Alexandra Rüther

Kampagne des Zonta-Clubs, Zonta-Präsidentin Ute Sievers (rechts), Bürgermeister Daniel Hartmann und Gleichstellungsbeauftragte Claudia Pelz-Weskamp zeigen Flagge im Einsatz gegen Gewalt an Frauen. Das Historische Rathaus Höxter gehörte zu den beleuchteten Gebäuden. Foto: Zonta-Club

Die Hochschule Höxter macht mit bei "Orange The World": Professor Dr. Stefan Wolf, Standortsprecher der Technischen Hochschule OWL in Höxter, positioniert im großen Sitzungssaal die Scheinwerfer so, dass die Fenster in Orange leuchten. Foto: Zonta-Club

Die Hochschule in Höxter. Foto: Zonta-Club

Die Hochschule in Holzminden erstrahlte in Orange. Foto: Zonta-Club

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Holzminden, Marion Ruttkowsky, zeigt Flagge. Foto: Zonta-Club

Die Jugendfreizeitstätte in Brakel war angestrahlt. Foto: Reinhold Budde

Die Jugendfreizeitstätte in Brakel. Foto: Reinhold Budde

Blick auf die Seitenfront das orange angestrahlte Rathaus in Brakel. Foto: Reinhold Budde

Orange Brakel Foto: Reinhold Budde

Das Orgelmuseum in Borgentreich. Foto: Stadt Borgentreich

Warum das gemeinsame „Nein“ so wichtig ist, begründete Zonta-Präsidentin Ute Sievers mit bedrückenden Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik: „2019 wurden 117 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht. Jeden Tag werden mehr als acht Frauen von ihrem Partner vergewaltigt oder sexuell genötigt. Und das in Deutschland. Deshalb ist es für uns wichtig, Flagge zu zeigen und Stadt und Region orange zu beleuchten.“ Höxters Gleichstellungsbeauftragte Claudia Pelz-Weskamp bekräftigte das Anliegen und richtete den Fokus auf die vom Zonta-Club mit einem jährlichen Zuschuss unterstützte Frauenberatungsstelle im Kreis Höxter sowie auf das Frauen- und Kinderschutzhaus: „Ich wünsche mir für beide Einrichtungen eine auskömmliche und gesicherte Finanzierung durch Landes- oder Bundesmittel, also aus einer Hand.“ Zudem hofft sie auf einen generellen kostenlosen Zugang zum Frauen- und Kinderschutzhaus sowie auf Unterstützung bei der Einrichtung einer Anlaufstelle für Täterarbeit gegen häusliche und andere Gewalt.

Das klare „Nein“ zu Gewalt an Frauen und Kindern unterstrich auch Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann: „Wir beleuchten heute drei städtische Gebäude, die VHS, das Stadthaus und das Historische Rathaus, und möchten somit Teil der Aktion ‚Orange The World‘ sein.“ Der Bürgermeister machte auf die Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema Gewalt sowie auf die zahlreichen Informationsbroschüren aufmerksam. Diese liegen im Stadthaus auf der Theke des Bürgerbüros sowie bei der Gleichstellungsbeauftragten aus.

Brücken zu den Nachbarn auf der anderen Weserseite schlug die Offensive in mehrerlei Hinsicht: Die Weserbrücke in Beverungen war orange beleuchtet und spannte den Bogen zwischen NRW und Niedersachsen. Das Schloss Fürstenberg war wieder dabei, die Stadtverwaltung Holzminden beteiligte sich und auch beide Hochschulen – die HAWK Holzminden und die Technische Hochschule OWL, Standort Höxter, – waren in der Kampagnenfarbe illuminiert. Professor Dr. Stefan Wolf, Sprecher des Standorts Höxter, brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass beide Hochschulen gemeinsam ein Zeichen setzen. „Gewalt an Frauen und Kindern dürfte eigentlich gar kein Thema sein“, betonte er. „Leider ist es aber eins.“ Daher sei es umso wichtiger, öffentlichkeitswirksam „Nein“ zu sagen, betonte Professor Wolf, unter dessen Anleitung Studierende vor einigen Jahren die Homepage des Arbeitskreises gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Höxter gestaltet haben.

Die Menschen in der Region begrüßten das weithin sichtbare Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Gerade jetzt, da mehr Gewalttaten in der Corona-Pandemie zu beklagen seien, setze die Kampagne das richtige Signal, sagte eine Höxteranerin.