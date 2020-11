Kreis Höxter (WB/RB) -

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Höxter steigt weiter an. Am Freitag meldet das Gesundheitsamt 36 neue bestätigte Fälle. 27 Infizierte gelten als genesen, so dass die Anzahl der aktiv Infizierten im Kreis auf 338 ansteigt. Hotspot bleibt Warburg mit zur Zeit 91 Infizierten, zwei mehr als am Tag zuvor.