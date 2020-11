Ein Kofferraum voller Stiefel

„Uns war es wichtig, die beliebte Stiefelaktion für die Kinder trotz Corona anzubieten“, erklärt Leif-Erek Leifeld vom Lenkungsteam der Hanse. Der Aufwand sei zwar minimal größer gewesen, habe sich aber auf jeden Fall gelohnt.

Auch wenn natürlich ein paar weniger als die sonst üblichen 400 Stiefel zur Befüllung durch den Nikolaus abgegeben wurden.

Diszipliniert hätten die Eltern, Großeltern und Kinder alle Regeln eingehalten – und auch eine etwas längere Wartezeit in Kauf genommen.

„Teilweise reichte die Warteschlange bis zum Restaurant Don Pepe“, berichtet Leifeld. Das lag zum einen an den Abständen, die zwischen den Wartenden eingehalten werden mussten, aber auch daran, dass der Teilnahmeschein selbst ausgefüllt werden musste und eine Stunde weniger Zeit zur Abgabe war.

Mit Mund-Nase-Bedeckung und Desinfektionsspray begrüßte Leif-Erek Leifeld die Teilnehmer am Vormittag. Nach dem Ausfüllen des Teilnahmebogens durch einen Erwachsenen konnten die Mädchen und Jungen ihre geputzten Stiefel am Zeltpavillon bei Jennifer und Sören Spönlein abgeben.

„Wir machen schon zum zweiten Mal mit“, erzählte Katharina Müller aus Breuna. Ihren Jungs mache es einfach Spaß, ihre befüllten Gummistiefel in den Geschäften zu suchen. Bis dahin müssen sich die Kinder aber noch ein paar Tage gedulden.

„Die leeren Stiefel werden jetzt an die Geschäfte der Hanse verteilt und von den Mitarbeitern dort gefüllt“, erklärt Leif-Erek Leifeld.

„Ab Donnerstag können die Teilnehmer schon mal gucken, wo ihre Stiefel vielleicht im Schaufenster stehen.“ Abgeholt werden können die bunt gefüllten Kinderstiefel aber erst ab Samstag, 5. Dezember.

Für die Warburger Hanse stehen nach der Absage der verkaufsoffenen Sonntage im Dezember in diesem Jahr keine weiteren Termine an.

„Mit dem ‚blauen Freitag‘ und der Stiefelaktion an diesem Wochenende enden die Veranstaltungen leider in diesem Jahr“, bedauert Leif-Erek Leifeld vom Hanse-Lenkungsteam.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am vergangenen Dienstag nach einem Eilantrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die verkaufsoffenen Sonntage im Advent gekippt. Die NRW-Landesregierung wollte den Geschäften die Ladenöffnung an den Vorweihnachtssonntagen sowie am Sonntag nach Neujahr erlauben.

„Gerne hätten wir die Geschäfte in Warburg geöffnet. Aber wir hatten schon mit der Absage gerechnet“, sagt Leifeld.

Umso mehr freut sich die Warburger Kaufmannschaft zurzeit über viel Unterstützung durch ortsansässige Unternehmen. Das „Warburg Geld“ sei – insbesondere durch Firmen – stark nachgefragt. In den vergangenen Tagen und Wochen seien sehr viele Gutscheinanfragen angenommen worden.

Leifeld: „Die Nachfrage ist derzeit so hoch, dass wir zusätzlich neues ‚Warburg Geld‘ in den Umlauf bringen werden. Viele Firmenmitarbeiter werden in diesem Jahr mit reichlich ‚Warburg Geld‘ belohnt. Wir dürfen uns also über die Unterstützung für unseren lokalen Handel freuen.“