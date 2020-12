1071 Menschen in Kurzarbeit

Heinz Thiele, Leiter der Agentur für Arbeit Paderborn, kommentiert die Daten zum Arbeitsmarkt so: „Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bereich des Kreises Höxter den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Die jüngste konjunkturelle Aufholbewegung sorgt im Kreis weiter für eine anhaltend gute Dynamik am Arbeitsmarkt. Der Rückgang fällt im Vergleich zum Vormonat mit minus 3,5 Prozent auch recht deutlich aus.“

Der Anstieg der Arbeitslosenzahl um 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigt laut Agentur aber auch, dass die Covid-19-Pandemie am Arbeitsmarkt in Höxter Spuren hinterlassen hat. Dennoch befinde dieser sich in einer stabilen Verfassung; die Arbeitslosenquote liege im Kreis mit 4,0 Prozent auf erfreulich niedrigem Niveau. Es bleibe aber abzuwarten, wie sich die Quote in den Wintermonaten entwickeln wird. Mit der gestiegenen Vorsicht der Bürger und den neuen Beschränkungen zum Schutz der Gesundheit in der zweiten Welle der Pandemie bleibe es von unverminderter Wichtigkeit, dass die Unternehmen das Kurzarbeitergeld genauso nutzten wie bisher.

„Weil die Verfügbarkeit von Impfstoffen absehbar ist, schauen Entscheider in der Wirtschaft auch mit Zuversicht auf das kommende Jahr“, teilt die Arbeitsagentur mit.

„Wir werden mit dem Instrument der Kurzarbeit weiterhin versuchen, möglichst viele Entlassungen zu vermeiden. Denjenigen Menschen, die nun ihren Job verloren haben, werden wir dabei helfen, möglichst schnell wieder eine Anstellung zu finden“, so Thiele.

Quote steigt

Insgesamt waren im November 2992 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind das 108 Personen oder 3,5 Prozent weniger. Im Vergleich zum November des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 311 Personen beziehungsweise um 11,6 Prozentpunkte. Die Arbeitslosenquote beträgt im November 4,0 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,5 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden 1439 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat verringert um 68 Personen beziehungsweise um 4,5 Prozentpunkte. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 235 Personen oder 19,5 Prozent.

Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 40 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 76 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies minus 2,5 Prozent zum Vormonat beziehungsweise plus 5,1 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 1553 Personen und damit 51,9 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

299 Arbeitslose sind im November im Kreis Höxter unter 25 Jahre alt gewesen. Im Vormonat waren dies noch 27 mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 23 weniger arbeitslose junge Menschen.

Arbeitslose ab 50 Jahre

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gesunken, und zwar um 35 Personen oder um 3,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 94 Arbeitslose mehr (plus 8,9 Prozent). Insgesamt sind 1150 Menschen ab 50 Jahre im Kreis Höxter betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Kreis Höxter im November gestiegen. 963 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 79,4 Prozent (765 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonats sind das 19 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen damit um 175 Personen.

Offene Stellen

Unternehmen aus dem Kreis haben in diesem Monat 287 Stellen gemeldet (plus drei zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 1068 offene Stellen, das sind 14 Stellen weniger als im Vormonat und 207 Stellen weniger als im Vorjahresmonat.