AfD in der Halle und Demonstranten am Wall

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften, auch mit Beamten der Bereitschaftspolizei, vor Ort. Auch die Mahnwachen des Aktionsbündnisses „Höxter zeigt Flagge“ an zwei Stellen des Höxteraner Walls sind Bestandteil des Großeinsatzes. „Als Versammlungsbehörde wird die Polizei diese Versammlungen begleiten, um die verfassungsrechtlich garantierte Versammlungsfreiheit aller zu gewährleisten“, so Polizei und Stadt.

Die Kundgebungen laufen zwischen 15 und 18 Uhr in der Halle und am Wall. In dieser Zeit kann es zu Beeinträchtigungen für den Durchgangsverkehr kommen. Die Polizei werde alles tun, um die Beeinträchtigungen für die Anwohner sowie für unbeteiligte Dritte so gering wie möglich zu halten, so die Behörden. Ziel des polizeilichen Einsatzes sei, dass beide Versammlungen friedlich und störungsfrei abliefen. Dennoch sei die Polizei Höxter auf alle Einsatzsituationen vorbereitet. Nicht bekannt ist, ob autonome Gruppen oder Antifa anreisen. Das Ordnungsamt will die Auflagen der Coronaschutzverordnung in und außerhalb der Stadthalle überwachen und – sofern notwendig – mit Polizeihilfe durchsetzen.