Corona: Werte im Kreis Höxter fallen leicht

Realschülerin aus Nieheim infiziert – Mitschüler in Quarantäne

Höxter (WB/RB) -

In Richtung Wochenende meldet das Gesundheitsamt wieder leicht fallende Corona-Zahlen. So gibt es Stand Freitag zwar 31 Neu-Infektionen mit dem Covid-19-Virus, allerdings sind im gleichen Zeitraum auch 42 Personen genesen, so dass die Zahl der aktiv Infizierten um elf auf jetzt 307 fällt. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert fällt leicht von 115 auf 112,66 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.