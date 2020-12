Brakel -

Eine Online-Veranstaltung zum Thema „Lügen haben lange Beine“ bietet die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung in Paderborn am kommenden Mittwoch, 9. Dezember, an. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ansprechpartnerin im Kreis Höxter für die Veranstaltung ist Monika B. Konegen, Gemeindereferentin in Brakel.