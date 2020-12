Sie stoßen Projekte an und lösen Probleme

Bezirksverwaltungsstellenleiter und Ortsvorsteher der Stadt Warburg ernannt und in ihre Ämter eingeführt

Warburg -

In einer kleinen Feierstunde, die wegen der geltenden Einschränkungen in der Corona-Pandemie nicht öffentlich war, hat Bürgermeister Tobias Scherf die neuen Bezirksverwaltungsstellenleiter sowie Ortsvorsteher ernannt und in ihr Amt eingeführt.