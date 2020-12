Betrunken am Steuer

Höxter -

Gleich zweimal betrunken von der Polizei angehalten worden ist ein 53-jähriger Autofahrer. Zunächst wurde den Beamten ein Unfall an der Räuschenbergstraße in Brenkhausen gemeldet. Dort war der Pkw-Fahrer gegen ein am Straßenrand geparktes Auto gefahren.