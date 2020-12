Kleintransporter verursacht in Rimbeck Unfall

Warburg-Rimbeck -

Bei einem Verkehrsunfall auf der B7 in Rimbeck (Scherfeder Straße/ Ecke Bühlstraße) hat ein Kleintransporter am Sonntagmorgen Verteilerkästen der Telekom schwer beschädigt und zuvor einen geparkten Lastwagen touchiert. Das hat Feuerwehr-Einsatzleiter, Brandoberinspektor Ralf Scholle vom Löschzug West, am Abend mitgeteilt.