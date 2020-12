Warburg -

Der Nikolaus hat auch an geflüchtete Kinder gedacht. In der interkulturellen Begegnungsstätte „Zweite Heimat“ in Warburg gab es am vergangenen Samstag eine große Päckchenübergabe. Filiz Elüstü und Anna Kröger vom Kommunalen Integrationszentrum (KI) Höxter überreichten dem Verein zahlreiche Adventstüten, die sie liebevoll gepackt hatten.