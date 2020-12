Eine Drehleiter ist, wie der Name schon sagt, ein Feuerwehrauto, auf dem eine drehbare Leiter montiert ist. Diese ist zudem schnell ausfahrbar und verfügt am Ende über einen Korb, in dem die Retter stehen können.

Mithilfe der Drehleiter können Feuerwehrleute verschiedene Aufgaben erledigen. Dazu gehört unter anderem die Rettung von Personen, auch aus größeren Höhen. Auch die Brandbekämpfung von oben ist vom Rettungskorb aus möglich. Von dort aus können Einsatzgebiete auch ausgekundschaftet oder beleuchtet werden.

Damit die Drehleiter immer einsatzbereit ist, ist sie in der Fahrzeughalle der Feuerwehr stets ans Stromnetz angeschlossen. So wird zum Beispiel sichergestellt, dass die Autobatterie immer voll ist. Die Ausrüstungsgegenstände an Bord verbrauchen auch immer etwas Strom. Das sind etwa Funkgeräte, Wärmebildkameras oder Gasmessgeräte. Über einen Schlauch wird die Drehleiter mit Druckluft für die Bremsanlage versorgt.

Das älteste aktive Fahrzeug der Wehr

Bisher schlägt sich das Fahrzeug wacker: 20 Jahre ist es in diesem Jahr alt geworden. Damit ist die Drehleiter das älteste aktive Fahrzeug der Wehr. Zum Einsatz kommt es, wenn ein Bürger über die Notrufnummer 112 ein Unglück meldet. Der Anrufer landet in der Kreisleitstelle in Brakel. Dort entscheidet ein Disponent, wie auf die Meldung reagiert wird.

Wird etwa ein brennendes Haus gemeldet, dann muss auch die Drehleiter ausrücken. Der Disponent alarmiert die Feuerwehr Warburg – dann muss alles ganz schnell gehen. Zehn Minuten haben die Feuerwehrleute nun Zeit, um an der Unglücksstelle einzutreffen.

Diese sogenannte Hilfsfrist wurde im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Warburg festgelegt und ist Pflicht. Im Notfall zählt also jede Sekunde. Daher werden die Feuerwehrautos auch rückwärts in die Halle eingeparkt: So klappt das Ausrücken viel schneller. Erst Recht bei einem großen Fahrzeug wie der 20 Jahre alten Drehleiter.