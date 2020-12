Daseburger DJ ist im Radio zu hören

Im Sommer 2020 hatte er sich erstmals für die Radiosendung „Heimspiel“ beworben und die Chance bekommen, sein Set, also die von ihm zusammengestellte Musik, zu präsentieren. „Das ist so gut angekommen, dass mich der Sender nun angefragt hat, erneut eine Stunde elektronische Musik zu spielen“, erklärt der angehende Erzieher.

Der DJ-Controller, bestehend aus Mischpult und Playern, ist das Herzstück seines Zimmers im elterlichen Haus. Die Lichttechnik sorgt auch fern ab der Bühne für die richtige Stimmung. Im Regal findet sich fein säuberlich verstaut die ganze Technik, die der junge Mann für sein Hobby braucht.

Etwa 30 Auftritte hatte Luca Augstein für 2020 in seinem Terminkalender stehen, nur fünf davon konnte er noch durchführen. „Karneval ging noch, ein Geburtstag und eine Hochzeit, das war es dann“, berichtet Luca Augstein. Musik gehört zur Feier dazu, doch das Feiern fällt im Corona-Jahr aus.

Für den Daseburger ist die Radio-Stunde daher ein großes Glück, denn er möchte sich unter den DJs etablieren, und dazu muss er auch beim Hörer ankommen. Elektronische Musik ist sein Ding, die spielt er bei DJ-Wettbewerben, aber auch schon einmal im Kuba in Welda oder im Resi in Paderborn. „Das ist einfach zum Tanzen und genießen konzipiert“, beschreibt Augstein sein aktuelles Future-House-Set, gemeint ist damit eine Musikrichtung der elektronischen Tanzmusik.

Für Karnevalsauftritte oder für familiäre Feiern hat er von Ballermann-Hits bis zu gängigen Schlagern alles dabei. „Als DJ braucht man vor allem viel Taktgefühl“, erklärt der 22-Jährige, warum er so verschiedenartige Musik mischen kann.

Beim Sommerfest 2016 im Freibad in Beverungen legte er das erste Mal auf. Dann meldete er auch sein Gewerbe an, denn schließlich wird damit Geld verdient, die Musik muss gekauft und Gebühren bezahlt werden.

Ob bei Live-Auftritten anderer DJs oder mit kleinen Lehrfilmen aus dem Internet, die Liebe zur Musik, der Spaß selbst etwas zu mischen, all das half ihm, immer besser zu werden. Das eigene Logo für seinen Internetauftritt entwarf ihm ein Freund. Am ganz speziellen eigenen Intro arbeitet er derzeit. „Mein jetziges beginnt eher ruhig und hebt erst zum Ende hin an, ich probiere da gerade noch einiges für einen stärkeren Auftakt aus“, berichtet Luca Augstein.

Um mit den Fans in Verbindung zu bleiben, hat er auf seiner Instagram-Seite im Internet einen Adventskalender realisiert. Im Vorfeld hatte er DJ-Kollegen und andere Musikschaffende um Fan-Artikel gebeten. „Das lief ganz gut, natürlich sind alle stark betroffen davon, nicht auftreten zu können, aber viele fanden die Idee gut und haben etwas gespendet.“ Morgens öffnet Luca Augstein virtuell eine Kalendertür, dann können die Besucher der Seite sehen, was es gibt und einen Kommentar abgeben. Die Verlosung erfolgt täglich über eine dafür ausgelegte Internetplattform, so das auch der Datenschutz gewahrt bleibt.

Am Nikolaustag waren etwa 400 Besucher auf der Seite, eine gute Resonanz, freut sich der DJ, der ein ganz besonderes Präsent für Türchen 24 besorgen konnte. Aber das soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Fest steht aber, dass DJ Luca Augstein an Heiligabend ab 13 Uhr einen Livestream senden wird.

Luca Augstein hat nach dem bestandenen Fachabitur eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher im Jugenddorf Damian Warburg begonnen. Im nächsten Sommer stehen dann die Abschlussprüfungen an. Lernen und Sets mischen, werden sich also weiterhin für ihn abwechseln.