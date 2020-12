„Weihnachten to-go“ gibt‘s in der Tüte

„Weihnachten nehmen wir zum Anlass, um den Menschen zu sagen: ‚Wir haben Euch nicht vergessen‘“, sagt der Geistliche. Die Kirche habe sich in der Corona-Krise nicht weggeduckt, wie ihr vielleicht einige vorwerfen würden, sondern habe, wie jeder in der Gesellschaft, erst lernen müssen, mit der Pandemie und den neuen Gegebenheiten und Beschränkungen zu leben.

In allen Gemeinden des Pastoralverbundes würden über Weihnachten wie üblich die Eucharistie gefeiert. „Die Gottesdienste am Abend des ersten und zweiten Feiertages bieten interessante Alternativen zu dem Angebot, wie wir es aus früheren Jahren gewohnt sind“, unterstreicht Pieper. Krippenfeiern oder Andachten zum Heiligen Abend fänden in verschiedenen Orten im Freien statt. An Heiligabend solle es außerdem ein Online-Angebot geben.

Auswirkungen auf das gottesdienstliche Leben habe Corona natürlich. Das heißt: Auch zu Weihnachten gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln – „ohne Gesang und Gedränge in den Kirchenräumen“, wie Martin Hünemeyer (Verwaltungsleitung) betont. Die Maske dürfe aber zum Empfang der Kommunion kurz abgenommen werden. Nur Hausgemeinschaften könnten ohne Abstand zusammensitzen. Die Kirchen würden bei weitem nicht die Anzahl von Gläubigen aufnehmen können, wie es die Menschen gewohnt seien. Nur ein Drittel des bisherigen Platzangebotes stehe zur Verfügung, erläutert Hünemeyer. „Es ist uns wichtig, dass möglichst viele Menschen an den Gottesdiensten teilnehmen können, von diese aber wieder gesund nach Hause zurückkehren können“, ergänzt Pfarrer Pieper.

Um nicht wegen eines fehlenden Platzangebotes am Eingang abgewiesen zu werden, sollten sich Besucher vorher für alle heiligen Messen vom 24. Dezember bis einschließlich 27. Dezember im Pfarrbüro (Telefon 05641/7443330) anmelden.

Für alle, die das Weihnachtsfest weitestgehend Zuhause verbringen wollen oder vom Ordnungsdienst vor den Kirchen abgewiesen werden müssten, weil diese bereits voll sind, gibt es eine kleine Handreichung für eine häusliche Feier. Diese befindet sich in einer „weihnachtlichen Tüte“, die auch die Gottesdienstbesucher bekommen sollen. Die Tüte enthält auch eine Kerze, die Weihnachtsgeschichte, Süßigkeiten, einen Schlüsselanhänger in Sternform und vieles mehr. 1800 dieser Tüten für ein besonderes „Weihnachten to-go“ würden derzeit in den Gemeinden des Pastoralverbundes gepackt, berichtet Gemeindereferentin Christina Bolte.

Weitere Informationen zu allen kirchlichen Angeboten im Advent und zu Weihnachten sowie zu den geltenden Corona-Regeln in den Gotteshäusern finden sich im Pfarrbrief und auf der Homepage des Pastoralverbundes Warburg.