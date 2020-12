Norbert Hoffmann, Oktoberwochen- und Fremdenverkehrsmanager der Stadtwerke, hat in Warburg viele Aufgaben. Die Betreuung dieser beiden Heilquellen gehört dazu. Für das WESTFALEN-BLATT hat er sie aufgeschlossen.

Germete und das Heil- und Mineralwasser gehören einfach zusammen. Und das seit Jahrhunderten. Schon 1679 erwähnte der Abt des Zisterzienserklosters in Hardehausen, Stephan Overgar, dass das Wasser aus Germete ein ganz „vorzügliches Heilmittel“ sei. 1889 ließ der Fabrikant Siller eine neue Quelle – die „Sillerquelle“ – bohren, die sich noch heute am Eingang des Kurparks hinter verschlossenen Türen und mitten in einem steinernen Gang befindet.

Eine kleine Holztreppe muss man über den Bach nehmen und dann durch eine hölzerne Tür eintreten. Tür und Eingang sowie weite Teile des etwa 130 Jahre alten Quellengebäudes sind vor einigen Jahren von der Rentnerband des Luftkurortes sehenswert und stilecht saniert worden.

Heilwasser schmeckt ein bisschen wie Blut

Das Sillerwasser schmeckt so, wie man sich ein Heilwasser mit einem extrem hohen Eisenanteil vorstellt: metallisch, fast ein bisschen wie Blut.

Wirtschaftlich genutzt oder gar abgefüllt wird das Wasser nicht mehr. Aber immer noch tröpfelt es durch den Druck im Untergrund an die Oberfläche und wird dann durch eine Rinne und ein Rohr in den Kälberbach abgeleitet.

Die Warburger Stadtwerke erhalten die Anlage als eine Art Industriedenkmal. Und das soll auch in Zukunft so bleiben, versichert Norbert Hoffmann. Für Ortsvorsteher Thomas Vonde ist die Sillerquelle eben ein Stück „erlebbare Dorf- und Brunnengeschichte“ und damit „unbedingt erhaltenswert“.

Ein Stück „erlebbare Dorfgeschichte“

Das gilt umso mehr für die Quelle hinter der zweiten Tür, die Norbert Hoffmann aufsperren lässt. Sie liegt nur wenige Meter entfernt in einem kleinen Häuschen, dass trotz der umfangreichen Umgestaltung des Kurparks in den vergangenen Jahren Form und Funktion behalten hat: die Franziskusquelle.

Eine kleine Treppe geht es hinab zur 1906 von Mineralwasserfabrikant Erlemeyer erschlossenen Quelle. In einem kleinen Raum kommt sie recht unspektakulär aus einem Rohr aus der Erde. Spektakulär ist jedoch ihr Inhalt. Die Franziskusquelle gehört zu den wertvollsten deutschen Heilwässern überhaupt. Das liegt an der optimalen Verteilung des Eisens im Wasser, das vom Körper besonders gut aufgenommen werden kann.

Wer das Heilwasser einmal probieren will, kann das übrigens kostenlos im früheren Kurmittelhaus (heute Praxis Tegethoff/von Detten) tun. Eine Leitung aus dem kleinen Brunnenhäuschen hoch in das Kurmittelhaus liegt seit Jahrzehnten.

Brunnenhäuschen soll erneuert werden

Womöglich wird die Franziskusquelle in Zukunft bei verschiedenen Veranstaltungen im Ort wieder eine größere Rolle spielen. Im kommenden Jahr sollen das Brunnenhäuschen von innen und außen sowie die gesamte Technik erneuert werden.

Im Germeter Kurpark befinden sich noch zahlreiche weitere Quellen. Vom bekannten Germeter Brunnenbetrieb am Ortseingang, der Firma „Heil- und Mineralquellen Germete“ wird beispielsweise noch heute – nach einigen Jahren Pause – die im Jahr 1904 vom Fabrikanten Erlemeyer aus Gelsenkirchen gebohrte „Antoniusquelle“ abgefüllt. Die meisten Wässer jedoch, die von Germete aus den Weg in die Welt antreten, werden heute aus neuen Tiefbrunnen. beispielsweise im Germeter Wald, an die Oberfläche gefördert.