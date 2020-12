Kreis Höxter -

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter ist am Wochenende deutlich angestiegen – von 116,93 am Freitag und 127,63 am Samstag auf 145,45 am Sonntag. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen hat sich ebenfalls erhöht, um 25 auf 402. Am Sonntag wurden 29 neue Fälle und vier genesene Personen gemeldet.