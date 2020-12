„Um allen Interessierten trotzdem einen persönlichen Einblick in das Schulleben und das breit gefächerte Angebot des Hüffertgymnasiums zu ermöglichen, präsentiert sich die Schule stattdessen auf digitalem Weg“, schreibt Schulleiterin Susanne Krekeler in einer Pressemitteilung.

Ab Dienstag, 22. Dezember, lädt das Gymnasium auf seiner Homepage alle Interessierten dazu ein, auf digitale Entdeckungstour zu gehen.

Nur einen Mausklick entfernt, finden sich Angebote für die Eltern, zum Beispiel eine digitale Version der Informationsbroschüre mit allem Wissenswerten rund um die Klassen 5 und 6, wie sie bereits in den Grundschulen verteilt wurde. „Wir stellen außerdem die ‚Highlights‘ unseres Schulprofils vor, auch eine FAQ-Liste ist vorhanden, die ständig aktualisiert wird“, berichtet Susanne Krekeler.

Für die zukünftigen Fünftklässler gibt es Schulfilme sowie Videoclips und Fotostrecken, mit denen die Schülerinnen und Schüler etwa ihre Klassenräume vorstellen, den Unterricht in den neuen Fächern, Aktivitäten, die im 5. Jahrgang stattfinden, und noch vieles mehr, so Krekeler.

Die Präsentationen auf der Homepage sind so aufgebaut, dass Kinder und Eltern flexibel entscheiden können, in welchem Umfang sie sich informieren wollen. So kann in der Zeit während der Weihnachtsferien gemeinsam im Kreis der Familie auf den Seiten des Hüffertgymnasiums immer mal wieder „gestöbert“ werden.

Das Gymnasium bietet allen Erziehungsberechtigten auch individuelle persönliche und telefonische Beratungsgespräche zum Schulwechsel nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 05641/92330 an.

Auch für die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen anderer Schulformen, die neu in die Oberstufe des Hüffertgymnasiums eintreten möchten, findet sich ein vielfältiges Angebot auf der Homepage. Neben dem Aufbau der Sekundarstufe II wird über das Förderkonzept informiert, das den Übergang in die Oberstufe erleichtern soll. Daneben werden die neuen Fächer der Oberstufe wie Pädagogik, Spanisch und Philosophie vorgestellt.

Für individuelle persönliche und telefonische Beratungsgespräche steht auch Oberstufenkoordinator Sascha Fieseler nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 05641/92330 zur Verfügung.

Sollte ein „Tag der offenen Tür“ trotz Corona-Pandemie vor Ort am Hüffertgymnasium möglich sein, findet dieser – nach Vorankündigung auf der Homepage und in den Medien – voraussichtlich am Samstag, 23. Januar, in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr statt.

Der Anmeldezeitraum für die neuen Schüler reicht vom 16. bis zum 19. Februar.