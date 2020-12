„Ich werde Vieles vermissen. Warburg ist ein Stück Heimat, weil wir sehr lange vor Ort gewesen sind“, sagt der 65-Jährige.

Zunächst arbeitete Wendorff als Hausmann und Vater und mit halber Stelle als Schulpfarrer an der Berufsschule. Das erklärt der Evangelische Kirchenkreis Paderborn in einer Pressemitteilung.

Dann teilte sich Wendorff mit seiner Frau Ute die Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Herlinghausen.

Als die Nachbar-Pfarrstelle in Rimbeck im Jahr 2000 frei wurde, bewarb sich Karl-Ludwig Wendorff darauf und wurde gewählt. Seit 2015 sind diese beiden Gemeinden Teil der neu gebildeten evangelischen Kirchengemeinde Altkreis Warburg.

2007 zog Wendorff mit seiner Ehefrau ins Kirchhaus in Rimbeck. Die Pfarrerin wurde im August 2019 in den Ruhestand verabschiedet.

Vor Ort bleiben die Wendorffs wohnen, bis auch der 65-Jährige in den Ruhestand geht. Anfang kommenden Jahres möchte das Ehepaar dann in den Bielefelder Stadtteil Brackwede ziehen.

Eine bewusste Entscheidung, wie der Pfarrer erklärt. Denn dort steht sein Elternhaus. „Und wir haben uns früh geschworen: Wenn wir in Rente gehen, dann gehen wir weg“, sagt Karl-Ludwig Wendorff.

Natürlich werde das eine Umstellung sein. Alleine schon, da man lieb gewonnene Freunde und die Gemeinde nicht mehr täglich sehe. „Aber wir kennen das von Kollegen, die nach der Verabschiedung vor Ort geblieben sind: Man wird immer angesprochen, man ist immer im Dienst“, sagt der Pfarrer. Das werde mit dem Umzug vermieden.

„Brackwede ist auch nicht zu weit weg, sodass wir Freundschaften aufrecht erhalten können.“ Auch wegen Sohn Tim, der als Gemeindepfarrer in Höxter tätig ist und dort mit seiner Familie lebt, wird das Paar mit der Region verbunden bleiben.

Seine berufliche Laufbahn hatte der gebürtige Karl-Ludwig Bechauf in der Kirchengemeinde Gelsenkirchen-Schalke begonnen. Nach dem Studium und Vikariat teilte er sich dort von 1981 bis 1985 mit seiner Frau eine Pfarrstelle.

Das Ehepaar war damals das erste in der westfälischen Landeskirche, das sich auf das Experiment der gemeinsamen Versorgung einer Pfarrstelle einließ, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Demnach wollten die Wendorffs Familie und Beruf besser miteinander verbinden können. Heute hat das Ehepaar drei erwachsene Kinder und zwei Enkel.

Besonders in Erinnerung bleiben wird Karl-Ludwig Wendorff sicher der Umbau der Alten Schule zum Gemeindehaus. Dieser war im Jahr 2000 gemeinsam mit der Gemeinde begonnen worden.

„Es war eine spannende Zeit mit vielen Ehrenamtlichen, die sich daran machten, den Altbau instand zu setzen“, sagt Karl-Ludwig Wendorff.

Viel Freude habe ihm bereitet, zusammen mit Menschen Ideen zu entwickeln und in Angriff zu nehmen. Das gilt zum Beispiel für den Ausbau und die Nutzung des Jugendkellers, die bunte Sammlung der Friedhofs­stelen als Teil eines Konfirmandenprojekts oder die Einrichtung der Fahrradkirche Rimbeck.

Am Beispiel von gemeinsamen Kindertagen und Gottesdiensten sei die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche sichtbar geworden. Im Gemeindeleben war ihm die Kommunikation auf Augenhöhe wichtig, heißt es in der Pressemitteilung weiter:

„Gitarre und Gesang waren im Gemeindeleben oft dabei und sorgten für die passende Stimmung: von froh bis besinnlich.“ Zum evangelischen Altenheim Haus Phöbe, dessen Träger früher die Kirchengemeinde war, habe er als Seelsorger eine besondere Verbindung. Gleiches gelte für die Diakonissenkommunität am Zionsberg in Scherfede.

Karl-Ludwig Wendorff wird in einem Gottesdienst am Sonntag, 27. Dezember, durch Superintendent Volker Neuhoff verabschiedet. Der Gottesdienst beginnt um 14.30 Uhr in der Kirche Maria im Weinberg in Warburg.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es keinen Empfang geben. Der Zugang zum Gottesdienst ist begrenzt. Eine Anmeldung hierzu ist möglich beim Gemeindebüro unter Telefon 05641/8521 oder per E-Mail an die Adresse pad-kg-altkreiswarburg@kkpb.de.

Die Pfarrstelle des 65-Jährigen soll künftig mit einer halben Stelle neu besetzt werden.

„Eine Interessentin gibt es bereits“, sagt Karl-Ludwig Wendorff. Zunächst werden Pfarrerin Patrizia Müller und Pfarrer Kai-Uwe Schroeter die Gemeinde zu zweit versorgen.