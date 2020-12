Nach Angaben der Polizei geschah die Tat bereits am 5. März. Nun hat das Amtsgericht die Fotos aus der Überwachungskamera für eine öffentliche Fahndung freigegeben.

Die Geldkarte gehörte einer 73 Jahre alten Frau.

Die Seniorin kaufte am 5. März gegen 13.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Papenheimer Straße in Warburg ein. Dabei wurde ihr unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen.

Der Tatverdächtige versuchte dann, mit der gestohlenen EC-Karte Geld am Automaten der Vereinigten Volksbank an der Hauptstraße in Warburg abzuheben, was misslang.

Hinweise an die Polizei, Telefon 05271/9620.