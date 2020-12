Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die Geschwindigkeitsmessanlagen sind an der B 241 an der Abfahrt Bühne installiert.

Nach Polizeiangaben seien die Scheiben der Blitzer mit schwarzer und grauer Lackfarbe besprüht worden.

An den beiden Blitzern in Fahrtrichtung Warburg und in Fahrtrichtung Beverungen und an einer Leitplanke sei dadurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden.

Die Tat soll zwischen Samstag, 12. Dezember, 18 Uhr, und Sonntag, 13. Dezember, 9 Uhr, geschehen sein.

Die Polizei Höxter bittet Zeugen, sich unter Telefon 05271/9620 zu melden.