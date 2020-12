Das gelte für den Monat Dezember soweit Leistungen aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht in Anspruch genommen werden. Auch im Januar 2021 und möglicherweise bei Verlängerung des Shutdowns auch im Februar würden die Beiträge nicht erhoben, so der Kreistag in dem Beschluss. Die Einnahmeausfälle des Kreises würden gegenüber dem Land NRW geltend gemacht. Dr. Josef Lammers (CDU) sagte, schon im März sei man so verfahren. Martina Denkner (Grüne) und Nora Wieners (SPD) begrüßten die Entlastung der Eltern.