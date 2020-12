In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Höxter wurden weitere Maßnahmen eingeleitet. Die weiteren neun betroffenen Bewohner zeigen nur leichte Symptome. Der betroffene Wohnbereich mit 35 Senioren befindet sich in Quarantäne. „Insgesamt leben 80 Bewohner in unserem Seniorenhaus in Beverungen“, berichtet der Träger der Einrichtung, die Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE). „Wie das Virus in unser Seniorenhaus gekommen ist, ist unklar.“

Zum Schutz der Bewohner und der Mitarbeitenden bittet die KHWE weiterhin alle Angehörigen, die Besuche auf ein Mindestmaß zu beschränken. Laut aktueller Bestimmungen der Heimaufsicht werden die fünf KHWE-Seniorenhäuser nicht geschlossen. Es gelten jedoch eingeschränkte Besuchszeiten. Die Angehörigen des Beverunger Hauses werden von der Einrichtungsleitung Ruth Fürsch laufend über den aktuellen Stand informiert.