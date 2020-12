„Eine Schande für Deutschland“

Höxter -

Die rechtsgerichtete AfD sitzt erstmals mit zwei Vertretern im Kreisparlament. Bei der Wahl am 13. September haben 3003 Bürger oder 4,41 Prozent der Wähler für die Alternative für Deutschland gestimmt. Daran, dass mit Norbert Senges aus Warburg und Klaus Meyer aus Höxter zwei Vertreter des rechten Lagers Sitz und Stimme im Kreistag haben, müssen sich viele andere Kreistagsabgeordnete erst noch gewöhnen und haben das in ihren Haushaltsreden am Dienstag in der Beverunger Stadthalle auch öffentlich kundgetan.