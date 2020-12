Familie Reichelt übernimmt

Der Hofladen in der Bangertwete 2 in Warburg wird auch in Coronazeiten vorerst tagsüber in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Zusätzlich zu den Eiern werden weitere Produkte vom eigenen Betrieb wie handgemachter Ziegenkäse, Kartoffeln und Nudeln, hergestellt aus den eigenen Eiern, angeboten. Ein Verkaufsautomat bietet seit einigen Wochen weitere regionale Leckereien wie Fleisch- und Wurstwaren an. Bei einem Einkauf im Selbstbedienungshofladen können die Hennen auf der Wiese beobachtet werden.